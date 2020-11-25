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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Rafael: "Visca'nın şutu gol olsaydı..."
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 01:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Rafael: "Visca'nın şutu gol olsaydı..."

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Rafael: "Visca'nın şutu gol olsaydı..."
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Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Manchester United maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Rafael, "Old Trafford'da olmak benim için özel bir duyguydu. Maalesef istediğimiz ritmi yakalayamadık. İkinci yarı ise iyi bir karakter ortaya koyduk. Saha içinde iyi işler yapmaya çalışan taraf bizdik. Visca'nın şutu gol olsaydı, oyun bambaşka bir hikayeye bürünebilirdi." dedi.

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