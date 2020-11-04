Son Dakika Haberi | Başakşehir'de kaptan Visca'dan galibiyet itirafı: 'Rüya gibi bir maçtı'
Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Edin Visca ve Rafael, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Kaptan Visca, mücadeleyi "Maç rüya gibi geçti gerçekten. Manchester United'a 45 dakikada 2 gol attık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan aldık ilk defa. Benim için rüya gibi. Leipzig ve Paris'e karşı da iyi oynamıştık. Hak ettik bunu. İkinci devre yorulduk biraz. 3 haftada 6. maça çıktık. Sadece Başakşehir'i değil biz tüm Türkiye'yi temsil ettik burada" ifadeleriyle değerlendirdi.
Rafael ise "Anlatılması zor bir galibiyet. Muazzam bir sevinç var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanımızı aldık. Soyunma odası harika. Eski takımıma karşı kazandım, benim için ayrı bir duygu oldu" şeklinde konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle