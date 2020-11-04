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Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de kaptan Visca'dan galibiyet itirafı: 'Rüya gibi bir maçtı'

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'de kaptan Visca'dan galibiyet itirafı: 'Rüya gibi bir maçtı'
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Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Edin Visca ve Rafael, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Kaptan Visca, mücadeleyi "Maç rüya gibi geçti gerçekten. Manchester United'a 45 dakikada 2 gol attık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan aldık ilk defa. Benim için rüya gibi. Leipzig ve Paris'e karşı da iyi oynamıştık. Hak ettik bunu. İkinci devre yorulduk biraz. 3 haftada 6. maça çıktık. Sadece Başakşehir'i değil biz tüm Türkiye'yi temsil ettik burada" ifadeleriyle değerlendirdi.

Rafael ise "Anlatılması zor bir galibiyet. Muazzam bir sevinç var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanımızı aldık. Soyunma odası harika. Eski takımıma karşı kazandım, benim için ayrı bir duygu oldu" şeklinde konuştu.

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