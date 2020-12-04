Son dakika haberi | Başakşehir ve Galatasaray'ın Kenan Karaman savaşı
Alman basını, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman'ı Başakşehir ve Galatasaray'ın istediğini yazdı.
Sezon sonu Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi.
Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor.
Kenan daha önce transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti. (Takvim)
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