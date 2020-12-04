Son dakika haberi | Başakşehir ve Galatasaray'ın Kenan Karaman savaşı

Sezon sonu Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi.

Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor.

Kenan daha önce transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti. (Takvim)