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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'Tarihi bir galibiyet oldu'
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Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'Tarihi bir galibiyet oldu'

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Son Dakika Haberi | Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'Tarihi bir galibiyet oldu'
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Sahaya iyi bir mücadele olduğuna vurgu yapan Gümüşdağ, "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. Paris, Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi. Bugün Başakşehir'e yakışan bir performanstı." dedi.

'BİR MİLLİ MAÇ EDASINDAYDI'

Göksel Gümüşdağ sözlerini, "Adeta bir milli maç edasındaydı. Ülke puanına verilecek katkı çok önemli. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz." ifadeleriyle tamamladı.

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