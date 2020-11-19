Son Dakika Haberi | Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 8'e yükseldi

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 5 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 8'e yükseldi