Son Dakika Haberi | Avrupa Ligi'ne gelecek sezon tek takım gidecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün önemli kararlar aldı:

UEFA KONFERANS LiGi’NE 2 TAKIM

Süper Lig’i ilk 2 sırada bitiren takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi’ne, Türkiye Kupası şampiyonu da Avrupa Ligi’ne gidecek. Ligi 3. ve 4. bitirenler ise gelecek sezon ilk düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi’ne katılacak.

TÜRKİYE KUPASI ARTIK TEK MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2020-21 sezonundaki tüm turlar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15’er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak ve eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek. Maçlar öncesi A takım listesi Kovid-19 nedeniyle 14’ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek, karşılaşmaya çıkmayan takım hükmen yenik ilan edilecek..

KADIN VE FUTSAL LİGLERİ ERTELENDİ

Gelişim ligleri, kadın ligleri ve futsal Ligi müsabakaları, Kovid-19 pandemisine karşı yeterli sağlık derbirleri alınamayacağı için 2020 yılı sonuna kadar ertelendi.

LİSANS SÜRELERİ 1 YIL UZATILDI

UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarının geçerlilik süresi dolan teknik adamların, lisans geçerlilik süreleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.