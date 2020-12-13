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Haber Giriş: 13.12.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 2 altın madalya

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Son Dakika Haberi | Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 2 altın madalya
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak'ın ardından milli sporcu Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde altın madalya kazandı. Altın madalya kazanan milli sporcular, şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finallerinde milli sporculardan Ferhat Arıcan hem altın hem bronz madalya, İbrahim Çolak da altın madalya kazandı.

Finalde, milli sporculardan Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan toplam 3 madalya

Türk cimnastikçilerden İbrahim Çolak, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletindeki 14433 puanlık performansıyla bronz madalya aldı. Paralel bar alet finalinde de yarışan milli sporcu, jüriden 15100 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, salonda düzenlenen törende verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli cimnastikçilere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında İbrahim Çolak altın madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazandı!

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcu İbrahim Çolak; halka aletinde, Ferhat Arıcan ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları telefonla arayarak tebriklerini dile getirdi. Milli sporcular ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
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