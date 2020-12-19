Son Dakika Haberi | Alexandru Maxim: "Attığım gol öz güvenimi artırdı"

Maçta odaklanma sorunu yaşadığını belirten Alexandru Maxim, "Milli maçlar oldu, yolculuklar yaptım. Bu nedenle odak sorunu yaşadım. Bu attığım gol öz güvenimi artırdı. Penaltı olsa bile benim için önemli bir goldü. Hem evimizde hem de deplasmanda kazanıyoruz. Tüm takım alınan sonuçlardan memnun. Umarım böyle devam ederiz." dedi.

Jean-Armel Kana-Biyik ise, "Bugün herkese güzel bir aile olduğumuzu gösterdik. Büyük bir camiayla oynadık, ona göre hazırlandık. Herkese nasıl oynadığımızı gösterdik. Terimizin son damlasına kadar savaştık." diye konuştu.