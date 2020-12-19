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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Alexandru Maxim: "Attığım gol öz güvenimi artırdı"
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Futbol
Haber Giriş: 19.12.2020 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Alexandru Maxim: "Attığım gol öz güvenimi artırdı"

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Son Dakika Haberi | Alexandru Maxim: "Attığım gol öz güvenimi artırdı"
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Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maçında ardından Gaziantepli futbolcular Maxim ve Kana-Biyik değerlendirmelerde bulundu.

Maçta odaklanma sorunu yaşadığını belirten Alexandru Maxim, "Milli maçlar oldu, yolculuklar yaptım. Bu nedenle odak sorunu yaşadım. Bu attığım gol öz güvenimi artırdı. Penaltı olsa bile benim için önemli bir goldü. Hem evimizde hem de deplasmanda kazanıyoruz. Tüm takım alınan sonuçlardan memnun. Umarım böyle devam ederiz." dedi.

Jean-Armel Kana-Biyik ise, "Bugün herkese güzel bir aile olduğumuzu gösterdik. Büyük bir camiayla oynadık, ona göre hazırlandık. Herkese nasıl oynadığımızı gösterdik. Terimizin son damlasına kadar savaştık." diye konuştu.

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