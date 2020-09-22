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Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Alexander Sörloth sağlık kontrolünde | Trabzonspor Haberleri

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Son Dakika Haberi | Alexander Sörloth sağlık kontrolünde | Trabzonspor Haberleri
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Almanya'da bulunan Alexander Sörloth, kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne geçti.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Son Dakika Transfer Haberi... Alexander Sörloth, Bundesliga ekibi Leipzig'e çok yakın...

Süper Lig'de geçen sezon 24 golle gol kralığı yaşayan Alexander Sörloth transferi için Leipzig artık saatleri sayıyor. Golcü futbolcunun transfer durumuyla ilgili olarak flaş bir açıklama Alman ekibinin CEO'su Oliver Mintzlaff'tan gelmişti.

Alman kulübünün CEO'su Oliver Mintzlaff, Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz'ı 3-1 yendikleri karşılaşmanın öncesinde Sky televizyonuna yaptığı açıklamada "Sörloth ile görüşme hâlindeyiz. Göründüğü kadarıyla bu transfer artık bitme aşamasında." ifadelerini kullanarak 24 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrolarına katmalarının artık an meselesi olduğunu belirtti.

Norveçli golcü Sörloth, bu sabah kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne geçti. Leipzig'de oynamak için heyecanlı mısın? sorusuna "Evet." yanıtını verdi.

 

Son Dakika Haberi | Alexander Sörloth sağlık kontrolünde | Trabzonspor Haberleri

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