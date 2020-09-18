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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Al Ahli, Josef de Souza için Beşiktaş’a dava açıyor
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DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 23:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Al Ahli, Josef de Souza için Beşiktaş’a dava açıyor

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Son Dakika Haberi | Al Ahli, Josef de Souza için Beşiktaş’a dava açıyor
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Josef de Souza transferi nedeniyle Beşiktaş’a dava açacağını duyurdu.

Siyah beyazlıların serbest oyuncu olarak transfer ettiği Josef de Souza’nın tüm ödemelerinin yapıldığı halde haksız fesih yaptığını iddia eden Al Ahli Kulübü, lisans için gereken evrakları da göndermedi. Josef de Souza ise Al Ahli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamanın altına cevap olarak, "Neden bize imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz ve neden sözleşmeyi bozmadan önce kaç kez ödeme istediğimizin e-postalarını göstermiyorsunuz_ Ne yazık ki kulübü kontrol edenler amatör. Kulüp çok büyük ama yönetim Ahli’yi küçültüyor" diye yazdı.



Josef ayrıca kendi sosyal medya hesabından da kendisini her zaman destekleyen Al Ahli taraftarlarına teşekkür etti.

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuya geçici lisans çıkartmak için FIFA yoluna gidecek.

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