Son Dakika Haberi... Ahmed Kutucu, Başakşehir'e transferi için İstanbul'da!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Schalke'de forma giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu'nun transferini bitirmeye hazırlanıyor.

'İSTANBUL'A GİTTİ'

Alman basınına konuşan Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Ahmed Kutucu'nun Başakşehir'e transferi henüz tamamlanmadı ancak oyuncu İstanbul'a gitti, görüşmelerine orada devam edecek." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİNİ ALACAK

Bild'de yer alan habere göre; Ahmed Kutucu, İstanbul ekibine bonservisiyle transfer olacak.

Geçen sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke'nin devre arasında Hollanda'ya kiraladığı 21 yaşındaki futbolcu, Heracles'te 15 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, geçtiğimiz günlerde DHA'ya Ahmed Kutucu’nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2’nci Lig’e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga’da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi, A Milli Takım’a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu’yu gelecek sezon Süper Lig’de izleyeceğiz" şeklinde konuşmuştu.