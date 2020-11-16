Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi | Aboubakar atıyor, Kamerun kazanıyor
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu maçında Kamerun, Mozambik'i 2-0 mağlup ederken, mücadeledeki ilk golü Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar kaydetti.
Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i 2 golle geçen Kamerun'da Vincent Aboubakar, 4 günde üçüncü golünü attı.
Kamerun'un 12 Kasım Pazar günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta da iki gol kaydeden Aboubakar, bu karşılaşmada da fileleri sarsarak milli takımdaki gol sayısını 3'e çıkardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle