Son Dakika Haberi | Aboubakar atıyor, Kamerun kazanıyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i 2 golle geçen Kamerun'da Vincent Aboubakar, 4 günde üçüncü golünü attı.

Kamerun'un 12 Kasım Pazar günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta da iki gol kaydeden Aboubakar, bu karşılaşmada da fileleri sarsarak milli takımdaki gol sayısını 3'e çıkardı.