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Haber Giriş: 16.11.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Aboubakar atıyor, Kamerun kazanıyor

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Son Dakika Haberi | Aboubakar atıyor, Kamerun kazanıyor
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu maçında Kamerun, Mozambik'i 2-0 mağlup ederken, mücadeledeki ilk golü Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar kaydetti.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i 2 golle geçen Kamerun'da Vincent Aboubakar, 4 günde üçüncü golünü attı.

Kamerun'un 12 Kasım Pazar günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta da iki gol kaydeden Aboubakar, bu karşılaşmada da fileleri sarsarak milli takımdaki gol sayısını 3'e çıkardı.

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