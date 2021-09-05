Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten maç sonu Hollanda yorumu! 'Farklı olacak'

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan almak önemli. Zaman zaman zorlandık ama Cebelitarık genelde 45-60 dakika dayanabiliyor.

ENES'E ÜZÜLDÜM

Enes'e üzüldüm çünkü bir gayreti vardı. Daha önce bu tip bir sahada oynadı, iyi de penaltı atan bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da iyice oyundan koptu

KAZANMAK İSTİYORUZ

Genel averajda bu tip skorlar önemli olacak. Bu maç bizim için öncelikli bir maç değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz, umarım orada da iyi maç olur. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız

HOLLANDA MAÇI FARKLI OLACAK

Dün de idman yaparken oyuncular sahadan rahatsızlardı. Suni çimin top oynarken bir farklılığı var. Hollanda maçı farklı olacak. Hem saha zemini hem oynayacağımız rakip... Bizim oyuncularımızın da farklı oynayacağını biliyorum

HOLLANDA'YI YENERSEK...

Letonya ve Karadağ'ı yensek avantajımız büyük olurdu. Şimdi Hollanda'yı yenersek yine büyük bir avantaj elde ederiz. Amacımız bu. Geçmişte oynanan maçların önümüze konulmasından çok, Hollanda maçını nasıl kazanırız onu düşüneceğiz.