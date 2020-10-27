Son Dakika haberi | 13 gol yiyen Venlo kalecisi Delo Van Crooij: "Bir köşede oturup ağlamak istedim"

“Bu maçı en az 15 yıl unutacağımı sanmıyorum. Kulüp olarak tüm dünyada haber olduk. Bu gerçekten skandal bir durum. Maçtan sonra tek düşüncem bir an önce sahayı terk etmekti.”

Ajax’ın geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda 13-0 yenerek Hollanda 1. Ligi tarihinin en farklı galibiyetini elde ettiği VVV Venlo’nun kalecisi Delano van Crooij geliyordu. 13 gol yemesine karşın 10 tane kurtarış yapan 29 yaşındaki file bekçisi, psikolojik açıdan büyük yara aldığını söyledi. “Bir köşede oturup ağlamak istedim. Bu maçı en az 15 yıl unutacağımı sanmıyorum. Aynada kendime bakmaya çekiniyorum” diyen Van Crooij, “Kulüp olarak tüm dünyada haber olduk. Bu gerçekten skandal bir durum” ifadelerini kullandı.

Doğru düzgün uyuyamadım

Maçtan sonra üzüntüden doğru düzgün uyuyamadığını belirten Hollandalı kaleci, “Ajax kalecisi Onana maçtan sonra yanıma gelip bir şeyler söyledi ama ne dediğini hatırlamıyorum. Çok kötü durumdaydım, tek düşüncem bir an önce sahayı terk etmekti. Bir an önce bu maçın rövanşını almamız gerekiyor diye düşündüm” diye konuştu. VVV Venlo, 6 haftası geride kalan Hollanda 1. Ligi’nde 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta kalesinde toplam 22 gol gördü. Son 3 haftadır forma giyen Delano van Crooij, 13 gol yediği Ajax maçının dışındaki karşılaşmalarda 3 gol yedi.

13 GOL YİYEN KALECİ İÇİN NE DEDİLER?

YAŞAR DURAN: YAŞAR SANA KÜSMÜŞ DELANO!

1984’te İngiltere’ye 8-0 yenildiğimiz milli maçta kaleyi koruyan Yaşar Duran, Delano van Crooij için şu yorumu yaptı: “Maçı izledim, kalecinin halini görünce kahroldum. Ona Antalya’dan şöyle seslenmek istiyorum: Yaşar sana küsmüş, rekorunu geçtiği için! Şaka bir yana, hayat devam ediyor. Elbet o maç da unutulur.”

HAYRETTİN DEMİRBAŞ: HER KALECİNİN BAŞINA GELEBİLİR

G.Saray’ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, futbolda düne takılıp kalınmaması gerektiğini belirterek, “Futbol nankördür. Ben 200 maç oynadım. G.Saray’da iken Barcelona ile 0-0 berabere kaldık. Wembley Stadı’nda ne maçlarım var ama kimse hatırlamıyor. Delano’nun yediği goller de 2 gün sonra unutulur” dedi.

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