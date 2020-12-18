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GeriFutbol Son dakika | Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı istifa etti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son dakika | Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı istifa etti!

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Son dakika | Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı istifa etti!
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Demirkanlı'nın görevinden ayrılmak istediğini belirterek yönetim kuruluna istifasını sunduğu açıklandı.

Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun teknik direktörün istifasını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Gümüşhanesporda Bülent Demirkanlı istifa etti

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