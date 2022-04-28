Son Dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil'den ters köşe karar! Küme düşünce...

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Kötü bir sezon geçiren ve 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe 'de hesaplar yeni baştan yapılıyor. Başkanlık görevini bıraktığını 21 Mart'ta açıklayan ve sonrasında hisselerini satılığa çıkaran Mehmet Sepil'in Sarı- Kırmızılı kulüp için beklediği teklifleri alamadığı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre; tekliflerin yetersiz olmasında İzmir ekibinin 1. Lig'e düşmesinin etkisi oldu. Satış görüşmeleri sırasında Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile görüşmeler yapan Göztepe'de henüz olumlu bir adım atılmadı.

Mehmet Sepil'in de bu nedenle kulübü satma kararından dönebileceği iddia edildi. Göztepe'nin sahibinin takımı Süper Lig 'e çıkardıktan sonra satma durumunun yeniden oluşabileceği konuşuluyor.

AYRILIKLAR ARKA ARKAYA

Spor Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Göztepede Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen Tomas, sarı-kırmızılıların başında 6 maça çıktı.

Tomas yönetimindeki Göztepe bu periyotta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Tomas'ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak resmen küme düştü.

SONER AYDOĞDU DA GİTTİ

Tomasın yanı sıra orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu’ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" dendi.

İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'den gelen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Soner toplam 2494 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 4 de asist yaptı.

GÖZTEPE'DEN GAZİANTEP FK MAÇI AÇIKLAMASI

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak küme düştükleri mücadelenin son anlarında yaşananlara ilişkin resmi açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada yaşananlar kulübümüz tarafından titizlikle ele alınmıştır. Kulüp olarak üzerimize düşen gerekli tüm araştırmayı ilgili kişileri de dinleyerek yaptık. Futbolcuların ve teknik ekibin yaşananlar esnasında duygusal davrandığının ve art niyetli olmadıklarının da kamuoyu gibi farkındayız. Diğer taraftan müsabaka hakeminin değerlendirmeleri esas olması gerekirken, oyuncuların veya teknik heyet mensuplarının kişisel değerlendirmeleri ile müsabaka hakeminin kurallara uygun bulduğu bir hali değiştirmelerini doğru bulmuyoruz.

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Oyun içerisinde karar verici konumundaki tek kişi her zaman için maçın hakemidir. Olması gerekeni değerlendirip bunun gereğini yapmak hakemin yetki ve görevindedir. O esnada oluşan psikolojik ve duygusal ortamda farklı bir karar çıktığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar kulüp yöneticilerimiz duruma müdahale etmeye çalışsa da, bu çok kısa süre içerisinde maalesef mümkün olamamıştır.

MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.

İzmir ekibinde futbolcular sonrasında centilmenlik yaparak santra ardından topu bıraktı ve Figueiredo'nun golü atmasına izin verdi. Skor tekrar 1-1'e geldi. Maçı kazanması halinde ligde kalma iddiasını sürdürecek olan İzmir ekibi, bu golün ardından küme düştü.

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SON DAKİKADA PENALTIYI DIŞARI ATTI

Karşılaşmanın 90+9. dakikada ise bu kez Muhammed centilmenlik yaparak penaltıyı auta attı. Ancak karşılaşma berabere sonuçlandı ve Göztepe'nin ligden düşmesi kesinleşti.

Bu bağlamda kulübümüz futbolun değerleri için yapılması gereken her türlü işlemi titizlikle yerine getirecektir.