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Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan deprem açıklaması!

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Son Dakika | Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan deprem açıklaması!
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Süper Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, İzmir'de olan deprem sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

İşte İlhan Palut'un sözleri;

Alanyaspor maçının kampı için saat 15:00'da tesiste toplanacaktık. Oyuncular yeni yeni gelmeye başlamıştı. Biz de zaten tesislerdeydik. O ara çok şiddetli bir deprem oldu. Tesislerde de çok şiddetli bir şekilde hissettik ve kendimizi hemen antrenman sahasına attık. Çok korkunçtu, oyuncularım tedirgin oldular. Çok şükür, kulüpte ve tesislerde bir sıkıntı olmadı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Oyuncularımız, aileleri, personelimizle ilgili bir sıkıntı olmadı. Bazı binaların yıkıldığını gördük. Çok üzgünüz. Umarız en az kayıpla atlatılan bir doğal afet olur. Çok üzücü bir durum İzmir adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

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