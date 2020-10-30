Son Dakika | Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan deprem açıklaması!

İşte İlhan Palut'un sözleri;

Alanyaspor maçının kampı için saat 15:00'da tesiste toplanacaktık. Oyuncular yeni yeni gelmeye başlamıştı. Biz de zaten tesislerdeydik. O ara çok şiddetli bir deprem oldu. Tesislerde de çok şiddetli bir şekilde hissettik ve kendimizi hemen antrenman sahasına attık. Çok korkunçtu, oyuncularım tedirgin oldular. Çok şükür, kulüpte ve tesislerde bir sıkıntı olmadı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Oyuncularımız, aileleri, personelimizle ilgili bir sıkıntı olmadı. Bazı binaların yıkıldığını gördük. Çok üzgünüz. Umarız en az kayıpla atlatılan bir doğal afet olur. Çok üzücü bir durum İzmir adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.