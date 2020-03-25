Son Dakika | Göksel Gümüşdağ ve eşinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Başakşehir, dün yaptığı açıklamada Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumunu öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."

BURAK YILMAZ AÇIKLADI

Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü ile mücadele eden spor figürlerine destek mesajı verdi.

Deneyimli futbolcu, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Burak Yılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı corona virüsü açıklaması şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."