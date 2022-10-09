Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Giresunspor'dan ve Ümraniyespor'dan açıklama: 'VAR sistemini istemiyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Giresunspor#VAR#MHK
Son Dakika: Giresunspordan ve Ümraniyespordan açıklama: VAR sistemini istemiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 17:29

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Giresunspor, maçlarında VAR sisteminin kullanılmaması yönünde TFF ve MHK'ya başvuru yapacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bir diğer Süper Lig ekibi Ümraniyespor da maçlarında VAR sisteminin kullanılmasını istemediklerini belirtti.

Haberin Devamı

Giresunspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na başvuru yapacaklarını duyurdu.

Karadeniz ekibi, 9. haftada Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istediklerini açıkladı.

İşte Giresunspor'un 'VAR sistemini istemiyoruz' başlıklı yaptığı açıklama;

Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Giresunsporda Oğulcan Çağlayandan Beşiktaş maçı sonrası ofsayt tepkisiGiresunspor'da Oğulcan Çağlayan'dan Beşiktaş maçı sonrası 'ofsayt' tepkisi!Haberi görüntüle

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Son Dakika: Giresunspordan ve Ümraniyespordan açıklama: VAR sistemini istemiyoruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#VAR#MHK

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota