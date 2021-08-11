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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Giresunspor'da iki ayrılık

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Son dakika: Giresunspor'da iki ayrılık

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan kaptan Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yolları ayırma kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her iki futbolcuya da kulüp bulmaları için izin verildiği kaydedildi.

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