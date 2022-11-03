Son Dakika: Gerard Pique'den emeklilik kararı!

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La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gerard Pique'den flaş bir karar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pique, cumartesi günü oynanacak Almeria maçının futbolu bırakacağını açıkladı.

35 yaşındaki futbolcunun paylaşımında "Barcelona bana her şeyi verdi. Barcelona'dan sonra başka takımda forma giymeyeceğimi her zaman söyledim, öyle de olacak. Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak" ifadeleri kullandı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan ekibinin formasını giyiyordu.