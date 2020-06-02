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GeriFutbol Son Dakika | Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca Gattuso hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca Gattuso hayatını kaybetti

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Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca Gattuso, Şubat ayından bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca Gattuso, hayatını kaybetti.

Şubat ayından itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 37 yaşındaki Francesca Gattuso'nun aylardır verdiği yaşam savaşını yitirdiği belirtildi.

Gennaro Gattuso'nun acı haberi Castel Volturno'da idmandayken aldığı kaydedildi.

42 yaşındaki teknik adam, kız kardeşinin hastalandığı gün oynanan Sampdoria maçının ardından haberi alır almaz basın toplantısını beklemeden hastaneye gitmişti.

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