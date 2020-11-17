Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile anlaşıldığını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını resmen açıkladı.

''TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN''

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ''TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.'' sözlerini kullandı.



ORTA YOL BULUNDU

Kulüplerin yıllık 3 milyar TL’lik isteğine karşın beIN Sports 2.35 milyar TL’de ısrarlıydı. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından taraftar orta yolu buldu ve yayın krizi aşılmış oldu.

Yazarımız Tahir Kum, geçtiğimiz günlerde buluşmanın gerçekleşeceğini ifade ederken rakamsal detayları da paylaşmıştı;

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