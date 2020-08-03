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GeriFutbol Son Dakika | Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mert Nobre oldu
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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mert Nobre oldu

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Son Dakika | Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mert Nobre oldu
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre getirildi.



Brezilyalı Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev almıştı.

Son Dakika | Gençlerbirliğinin yeni hocası Mert Nobre oldu

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