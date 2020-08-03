Son Dakika | Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mert Nobre oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre getirildi.







Brezilyalı Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev almıştı.

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