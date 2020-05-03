Son dakika gelişmesi! 'Mert Hakan ve Emre Kılınç Fenerbahçe'ye yazıldı ama...'

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in sağlık durumu, transfer çalışmalarındaki son durum ve Hasan Şaş-Ümit Davala’nın olası ayrılık iddialarına açıklık getirdi.

İşte öne çıkan o noktalar:

Mustafa Cengiz’in sağlık durumunda son gelişmeler nedir ?

Mustafa Cengiz’in rahatsızlığının Covid 19 ile alakası yok, corona rahatsızlığı geçirmiyor. Midesiyle ilgili ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve tedavi altına alındı. Pazartesi günü geniş kapsamlı bir teste tabii tutulacak dileriz durumu iyi olur ve bir an önce görevinin başına döner.

Galatasaray’ın maaşlardaki indirim çalışmaları, Mert Hakan ve Emre Kılınç gibi isimlerin transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılıların elini zayıflatabilir mi?

‘Fenerbahçe’nin devreye girdiği yazıldı ama Galatasaraylı yöneticiler son derece rahat’

Mert Hakan Yandaş konusunda Galatasaray Ocak ayında zaten ön protokol yaptı ve prensip anlaşmasına vardı. Giyecekleri forma numarası ve sözleşme şartları da belirlendi. 2 futbolcu da Galatasaray yöneticilerinin ifadesiyle sadece kontrat şartları ile değil elbette ki bir anlamda Galatasaray’a hissederek transfer olmak istiyorlar bu anlamda Galatasaray yöneticilerini endişelendiren bir durum yok. Hatta Fenerbahçe’nin devreye girdiği yazıldı ama bu noktada Galatasaraylı yöneticiler son derece rahat ayrıca Erdoğan Yeşilyurt’u dahil ederek 3 futbolcunun da gelecek sezon Galatasaray formasını giyeceğini söyleyebiliriz.

'Selçuk İnan gelecek sezonun planlarında yok'

Mert Hakan’ın sözleşme iddiaları ise oluşan boşluktan dolayı oluşuyor yoksa oyuncuyla yapılan anlaşma son derece uygundu. Ocak ayında Mert Hakan ile 1 milyon eurodan anlaşma sağlandı ve o dönemki kur 7 lira düşünülerek hareket edilmişti ve oyuncunun alacağı para 7 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. 3 yıllık bir kontrat olacak ve Selçuk İnan’ın durumuna göre 8 numarayı giyecek çünkü kaptan gelecek sezonun planlarında yok. Bu yüzden Mert Hakan konusunda anlaşılan ücrette bir indirim ne de başka bir takıma transferi söz konusu. Sivassporlu 3 futbolcunun da Galatasaray’a gelmek için geri sayıma geçtiğini söyleyebiliriz.

Galatasaraylı futbolcuların maaş indirimine yaklaşımı nasıl?

Özellikle Selçuk İnan süreç başladığında her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirtmiş ve Galatasaray Yönetiminin isteğine olumlu yanıt vermiş maaşının yüzde 30 aşağıya çekilmesini kabul etmişti. Selçuk’tan sonra diğer kaptan Muslera’nın da bu teklife olumlu yanıt verdiği bilgisini aldık. Gözler maliyeti en yüksek isimler Falcao, Feghouli ve Belhanda’ya çevirdi ve Muslera’nın gösterdiği tavrın onları da etkilemesi bekleniyor ama yönetim bu konuda acele etmek istemiyor Mayıs ayının ikinci haftasına kadar süre vermiş durumda.

Hasan Şaş ve Ümit Davala’ya teknik direktörlük teklifleri olduğu ve Fatih Terim’in bu konuda ikiliye kolaylık sağlayabileceği ve Levent Şahin’in 2. yetkili olacağı gündeme gelmişti. Olası ayrılıklar yaşanabilir mi?

Levent Şahin, Fatih Terim’in 1. yardımcısı konumunda yani 2. Adam konumunda. Fatih Terim her zaman yanında yetişen antrenörlerin belirli bir noktaya gelmesini isteyen ve önlerini açan bir teknik direktör olmuştur. Hasan Şaş veya Ümit Davala’ya teklif gelmesi durumunda bunu en çok isteyecek kişi Fatih Terim olacaktır. Set çekmek yerine tam tersi daha başarılı olmaları için gitmelerine izin verir.

Ancak bu konuda herhangi bilgi veya önümüzdeki sezon olmayacaklarına yönelik bir bilgi teyit edilmedi.

Galatasaray takım olarak sahaya ne zaman inecek, netleşen bir tarih var mı?

Bu konuda en hassas ve titiz davrana kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak bu hastalığı geçirip atlattılar. Fatih hoca ligler başlamadan önceki 4 haftalık bir sürenin yeterli olacağı görüşünde. Liglerin resmi olarak başlama tarihi açıklanmadan takımın toplu olarak antrenmana almayı düşünmüyor. Bireysel olarak Florya’da antrenman yapan futbolcular var ancak ligin başlangıcı netleşmeden toplu antrenmanlar yapılmayacak, Salı günü federasyondan bir açıklama gelebilir bu kapsamda 11 mayıs tarihinde antrenmanlara başlanması konuşulabilir.





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