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Son Dakika: Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay yalanlaması

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Fk#Rıza Çalımbay#Teknik Direktör
Son Dakika: Gaziantep FKdan Rıza Çalımbay yalanlaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 14:35

Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

İŞTE O AÇIKLAMA

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Rıza Çalımbay Gaziantep'e" başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür.

Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu

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#Gaziantep Fk#Rıza Çalımbay#Teknik Direktör

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