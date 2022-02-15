Son dakika: Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılıyor!

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Real Madrid'e 2013 yılında 101 milyon Euro gibi rekor bonservis bedeliyle transfer olan Gareth Bale, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklrı PSG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Gareth Bale'in sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ancelotti; "Bale'in buradaki kontratını iyi bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Mükemmel bir motivasyona sahip olmayabilir ama saygıı hak ediyor. O çok iyi bir profesyonel. Bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadı. Bizimle birçok şey başardı. Buradaki kontratını iyi tamamlaması gerekiyor." dedi.

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale, Real Madrid formasıyla toplam 255 maça çıktı. Çeşitli sakatlıklar sebebiyle formasından zaman zaman uzak kalan 32 yaşındaki yıldız futbolcu 106 gol atıp 67 asist yaptı.