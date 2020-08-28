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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Yann M'Vila!
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Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Yann M'Vila!

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Son Dakika | Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Yann M'Vila!
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Saint-Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın kadroda düşünülmemesi üzerine G.Saray harekete geçti. Kulübünün 1.8 milyon Euro’luk yıllık ücretinden kurtulmak istediği oyuncu için Aslan nabız yoklamaya başladı.

Kiralık sözleşmeleri sona eren Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile yola devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi.

10 milyon Euro'luk ilk isteğin ardından 7 milyon Euro'ya inen İngilizler, bonserviste ısrarcı olunca Lemina gündemden düştü. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi.

Ocak ayında Nzonzi yerine düşünülen ancak transferi gerçekleşmeyen M'Vila sezonu Saint Etienne'de tamamladı. Fransız ekibi, yılda net 1.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın maaşından kurtulmak istiyor.

Galatasaray cephesi de Yann M'Vila için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışacak.

Geçen sezon toplam 33 maça çıkan Fransız oyuncu, 23 maçlık lig periyodunda 2 asist yapmıştı.

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