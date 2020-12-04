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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Uçan için resmi açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 04.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Uçan için resmi açıklama!

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan'un temsilcisi Ömer Koray Uzun açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ömer Koray Uzun şunları söyledi:

"Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok. Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlardalar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı."

"Alanyaspor'un vereceği karara saygılıyız"

"Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor"

10 maç 1 gol

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol kaydetti. (Ajansspor)

Son Dakika | Galatasarayın transfer gündemindeki Salih Uçan için resmi açıklama

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