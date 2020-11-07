Son Dakika | Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! Radamel Falcao...
Galatasaray, Sivasspor maçının kadrosunu açıklarken Radamel Falcao kadroda yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
Sarı kırmızılılarda Marcao ve Saracchi, Sivasspor maçı kadrosuna alındı. Radamel Falcao ise kadroda yer almadı.
Galatasaray’ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
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