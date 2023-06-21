Son Dakika: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Zalgiris Vilnius ve Struga...

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turundaki rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) galibi oldu.
18-19 TEMMUZDA NETLEŞECEK
18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.