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Son dakika: Galatasaray'ın Rizespor kadrosunda Oğulcan Çağlayan sürprizi!

#Galatasaray#Rizespor#Oğulcan Çağlayan
Son dakika: Galatasarayın Rizespor kadrosunda Oğulcan Çağlayan sürprizi

Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı. Cezalı Marcao'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sacha Boey ve Arda Turan kadroda yer almadı. Öte yandan sakatlık bilgisi bulunmayan Oğulcan Çağlayan da kadroya dahil edilmedi.

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Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda cezalı Marcao, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı. Sarı-kırmızılı kulübün Rizespor ile arasında gerginliğe sebep olan Oğulcan Çağlayan da kadroya dahil edilmedi. Son antrenman açıklamasında Oğulcan Çağlayan ile ilgili sakatlık güncellemesi yapılmadı.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Son dakika: Galatasarayın Rizespor kadrosunda Oğulcan Çağlayan sürprizi

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#Galatasaray#Rizespor#Oğulcan Çağlayan