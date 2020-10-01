MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'ın Rangers maçı öncesi Fatih Terim'e Graeme Souness sürprizi!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın Rangers maçı öncesi Fatih Terim'e Graeme Souness sürprizi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 21:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın Rangers maçı öncesi Fatih Terim'e Graeme Souness sürprizi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'ın Rangers maçı öncesi Fatih Terim'e Graeme Souness sürprizi!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, Rangers maçı öncesi Fatih Terim'i ziyaret etti.

Fotoğrafı paylaşan Galatasaray, şu ifadeleri kullandı: Eski teknik direktörlerimizden Graeme Souness, maç öncesi soyunma odamızda teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti.

Son Dakika | Galatasarayın Rangers maçı öncesi Fatih Terime Graeme Souness sürprizi

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle