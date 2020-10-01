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Son Dakika | Galatasaray'ın Rangers maçı öncesi Fatih Terim'e Graeme Souness sürprizi!
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, Rangers maçı öncesi Fatih Terim'i ziyaret etti.
Fotoğrafı paylaşan Galatasaray, şu ifadeleri kullandı: Eski teknik direktörlerimizden Graeme Souness, maç öncesi soyunma odamızda teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti.
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