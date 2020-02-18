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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Son dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

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Son dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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  • Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
  • Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
  • Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
  • Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Galatasaray, Sarıyer, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Milli Takım formaları giydi. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Nurullah Sağlam duyurdu

Teknik direktör Nurullah Sağlam sosyal medyadan Mustafa Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika | Galatasarayın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Son dakika | Galatasarayın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

 

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