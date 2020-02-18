Son dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Galatasaray, Sarıyer, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Milli Takım formaları giydi. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Nurullah Sağlam duyurdu
Teknik direktör Nurullah Sağlam sosyal medyadan Mustafa Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle