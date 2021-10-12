Son Dakika: Galatasaray'ın Elneny transferinde flaş gelişme! Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...

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2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

İngiliz basını, Elneny'nin transferine dair yeni gelişmeleri aktardı. The Sun'da yer alan habere göre; Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.

Teknik direktör Mikel Arteta Elneny'nin takımda kalmasını istese de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny'nin Ocak ayında cüzi bir bedelle takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın da bu gelişmeler ışığında Elneny ile temasa geçerek olumlu geri dönüş aldığı ve Arsenal ile kısa sürede resmi görüşmelere başlayarak transferi bitirebileceği kaydedildi.

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MOHAMED VE ELNENY'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Transfere dair yaşanan gelişmelerin ardından, Elneny ile Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed sosyal medyada kafa karıştıran paylaşımlar yaptı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır Libya'yı deplasmanda 3-0 yenerken, maçın ardından Mostafa Mohamed Elneny ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu da Galatasaray'ın golcüsüyle olan fotoğrafını paylaşınca, taraftarlar arasında transfer dedikoduları yeniden alevlendi.

SINIR MUSLERA'NIN MAAŞI OLACAK

Ali Naci Küçük'ün son aktardığı bilgilere göre ise Elneny'nin transferinde maaş ölçüsü Muslera ile belirlenecek.

Başkan Burak Elmas'ın yüksek maaş talebi nedeniyle veto ettiği Elneny eğer, Muslera'nın aldığı miktar olan 2.5 milyon euroluk maaşı kabul ederse, sarı-kırmızılılar transfer için resmi adımlar atacak.