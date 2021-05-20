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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi
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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi

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Son dakika: Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılıların, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Göztepe ile olan sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yeni adresi netleşti.

A Spor'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer için anlaşma sağladığı belirtildi.

Alpaslan Öztürk'ün, Galatasaray'dan 3 yıl için toplamda 19.5 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

İşte Alpaslan Öztürk'ün maaş dağılımı;

2021-22: 5.5 milyon TL
2022-23: 6.5 milyon TL
2023-24: 7.5 milyon TL

Son dakika: Galatasarayın Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi

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