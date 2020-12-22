Son Dakika | Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!
Zorlu bir fikstüre giren Galatasaray'da akıllar, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında...
Sarı-Kırmızılı ekip, Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray'da dört önemli oyuncu ceza sınırında bulunuyor.
Taylan, Arda, Belhanda ve Luyindama, bugün sarı kart görmeleri halinde, hafta sonunda Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.
Teknik direktör Fatih Terim işte bu riski hatırlatarak sınırda bulunan isimlere uyarı üstüne uyarıda bulundu.
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