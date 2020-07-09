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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün duyurulan yeni yabancı sınırlamasına dair açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü

Son Dakika | Galatasaraydan yabancı sınırı açıklaması

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