Son Dakika: Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! PSG'nin yıldızı...

Spor Arena Dış Haber - Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Alex Moreno, Alioski, Mario Rui ve Patrick van Aanholt gibi isimlerle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar bu kez rotasını Fransa'ya çevirdi.

Fransız RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, PSG'nin başarılı futbolcusu Layvin Kurzawa transferi için önemli mesafe kat etti. Sergio Ramos, Achraf Hakimi gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmesine karşın fazla maaş yükü nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen PSG'yle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

PSG TAMAM, KURZAWA BEKLENİYOR

Kurzawa'yı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Galatasaray'ın PSG'yle son detayları görüştüğü ancak Kurzawa ile henüz ilerleme kaydedilmediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde bu transferi bitirmek istediği, haberde yer alan bir diğer bilgi oldu.

Geçtiğimiz yıl PSG ile olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatan 28 yaşındaki Kurzawa, geçen sezon 27 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.