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Son Dakika: Galatasaray'dan şaşırtan Vincent Janssen hamlesi! Teklif yapıldı iddiası...

#Transfer#Galatasaray#Vincent Janssen
Son Dakika: Galatasaraydan şaşırtan Vincent Janssen hamlesi Teklif yapıldı iddiası...

Meksika'nın Monterrey takımında oynayan Fenerbahçe'nin eski santrforu Vincent Janssen, acil golcü arayan Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı-Kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı öğrenildi.

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Galatasaray 'dan sürpriz hamle... Forvet hattına takviye için kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe 'nin eski golcüsünü gündeme aldı.

Fanatik'in haberine göre; şu sıralarda Meksika'nın Monterrey takımında görev yapan, ancak bu sezon formasını kaybettiği için ayrılmak isteyen 27 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray yakından ilgileniyor. Yönetimin, Avrupa'dan bir menacer vasıtasıyla Monterrey'e satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı öğrenildi.

Janssen cephesinde Türkiye'ye dönüşle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı, Meksika kulübünün talebine göre transfer sürecinin olumlu ya da olumsuz yönde şekilleneceği belirtiliyor.

Eski formundan uzak

Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Vincent Janssen, ardından kulübü Tottenham'a geri dönmüş, 1 sezon da İngiltere'de geçirdikten sonra 9 milyon Euro'ya Monterrey'e transfer olmuştu. Meksika ekibinde toplam 78 maça çıkan ve 22 gol, 5 asistlik performans sergileyen Janssen, bu sezon ise 13 resmi maçta sadece 540 dakika şans bulabildi ve 1 gol 1 asistte kaldı.

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Elde sadece Halil var

Galatasaray'daki en büyük sıkıntı ise mevcut kadroda Halil Dervişoğlu dışında golcü kalmaması. Mbaye Diagne'nin sakatlığı devam ediyor. Mostafa Mohamed de Afrika Kupası'nda. Ayrıca Mısırlı golcünün Türkiye'ye döndükten sonra da satılması gündeme gelebilir. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle kadroyu bir an önce en az bir santrforla takviye etmenin hesapları içinde.

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