Son Dakika: Galatasaray'dan Robson Reis için Gedson formülü

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Domenec Torrent takımın başına geçtikten sonra kadrosunu kaleci Pena, golcü Gomis, stoper Semih ve ön libero Pulgar'la güçlendiren Galatasaray , ara transferin son gününde bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbol adamı Luis Campos tarafından önerilen, Santos'un 21 yaşındaki stoperi Robson Reis'i renklerine bağlamaya çalışıyor. Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle açılan 1 kişilik kontenjan, Omar Elabdellaoui'nin kontratının aktif edilmesiyle kullanıldı. Ancak Reis'in bonservisinin alınarak, sezon sonuna kadar takımında kiralık bırakılması gündemde.

Yeni sezon planı

Torrent'in önümüzdeki sezon Marcao ve Nelsson'un yerine farklı iki stoperle yola devam etmek istediği belirtiliyor. Reis transferine bu anlamda çok önem veriliyor. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra sol stoper için de Waalwijk takımından Ahmed Touba'nın transferi gündemde. İki oyuncunun da maliyetinin düşük olduğu ve ciddi bir potansiyel taşıdıkları ifade ediliyor.