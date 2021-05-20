Son Dakika: Galatasaray'dan Paulinho çalımı! Beşiktaş derken...

Galatasaray'ın orta saha kurgusu büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor...

Fanatik'te yer alan habere göre; geride kalan sezonu klasik bir ön libero yerine, Taylan gibi teknik bir oyuncuyla geride bırakan Sarı-Kırmızılılar'da, daha sert ve yırtıcı bir orta saha oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bıraktığı listenin tepesinde 32 yaşındaki Brezilyalı Paulinho ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara yer alıyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ve hatta bir teklif yapıldığı belirtilen Brezilyalı yıldız Paulinho, önümüzdeki yaza kadar sözleşmesinin bulunduğu takımı Guangzhou Evergrande'den ayrılmaya çalışıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho, antrenmanlarını Brezilya'da sürdürürken bir yandan da sözleşmesinin feshi adına görüşmelerde bulunuyor.

Çin'den ayrılmak isteyen Paulinho'ya en ciddi talibin Galatasaray olduğu aktarılmakta. Fakat Brezilya basını Galatasaray'ın yaptığı teklifin düşük bulunduğunu iddia ediyor. 32 yaşındaki yıldızın ismi Beşiktaş ile de anılmaktaydı.

2015'te 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.