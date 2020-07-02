Son dakika! Galatasaray'dan Muslera, Falcao ve Marcao açıklaması!
Galatasaray, sakatlıkları süren Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Marcao hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray, sakatlıkları devam eden Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Marcao'nun son durumunu paylaştı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Fernando Muslera, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.
Radamel Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
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