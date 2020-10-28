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Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Marcelo Saracchi harekatı!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Marcelo Saracchi harekatı!
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Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı Saracchi'nin performansından memnun kaldı. Sarı kırmızılılar, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için Ocak ayında kulübüyle görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray sezon devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin tapusunu almak için harekete geçiyor.

Bu sezonki performansı büyük beğeni toplayan Uruguaylı yıldız konusunda devre arası Leipzig'le masaya oturulacak.

Alman kulübünün Saracchi'yi kadrosunda düşünmemesi Sarı-Kırmızılılar'ı umutlardırıyor. Yapılacak teklif merakla bekleniyor. (Takvim)

Son Dakika | Galatasaraydan Marcelo Saracchi harekatı

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