Son dakika: Galatasaray'dan iki imza! Ayhan Akman'ın oğlu...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

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