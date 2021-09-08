Son dakika: Galatasaray'dan iki imza! Ayhan Akman'ın oğlu...
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Hamza Yiğit Akman, Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
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