MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Galatasaray'dan iki imza! Ayhan Akman'ın oğlu...
GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'dan iki imza! Ayhan Akman'ın oğlu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'dan iki imza! Ayhan Akman'ın oğlu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Galatasaray'dan iki imza! Ayhan Akman'ın oğlu...

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Hamza Yiğit Akman, Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Son dakika: Galatasaraydan iki imza Ayhan Akmanın oğlu...

Son dakika: Galatasaraydan iki imza Ayhan Akmanın oğlu...

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi