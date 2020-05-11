Son Dakika | Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması!
Galatasaray, görevinden ayrıldığını açıklayan Hasan Şaş hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray'daki yardımcı antrenör görevinden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş için sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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