Son Dakika | Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması!

Galatasaray'daki yardımcı antrenör görevinden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş için sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.