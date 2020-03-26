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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Son Dakika: Galatasaray'dan Corona virüs açıklaması! Mustafa Cengiz...

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Son Dakika: Galatasaray'dan Corona virüs açıklaması! Mustafa Cengiz...
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Galatasaray, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı: "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."

Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu!Galatasaray Teknik Fatih Terim, korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamış ve tedavisine başlandığını açıklamıştı. Terim'in bu açıklamasından sonra spor kamuoyunda gündem bu olurken 66 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş derbisi sonrası maçın oynanmasına yönelik eleştirileri yeniden gündeme geldi. İşte o açıklamalar...
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Son Dakika: Galatasaraydan Corona virüs açıklaması Mustafa Cengiz...

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