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Son Dakika: Galatasaray'dan Cihat Arslan hamlesi! Domenec Torrent'in yardımcısı mı olacak?

#Cihat Arslan#Galatasaray#Transfer
Son Dakika: Galatasaraydan Cihat Arslan hamlesi Domenec Torrentin yardımcısı mı olacak

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Cihat Arslan'ın ismi Galatasaray ile anılıyor. Türk yardımcı arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim 51 yaşındaki teknik adam oldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve gelen teknik direktör Domenec Torrent'in Türk yardımcısının Cihat Arslan olabileceği konuşuluyor.

Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan ile de yollarını ayıran sarı kırmızılı kulüp, İspanyol teknik adamın ekibinde tek Türk olarak Tuğberk Tanrıvermiş'in yer almasını istemişti.

Domenec Torrent, İtalya'da Spezia U-19 takımının başında yer alan Tuğberk Tanrıvermiş'in ekibe dahil olmasına onay vermiş ancak Çizme temsilcisinin bu ayrılığa izin vermemesinin ardından transfer olumsuz neticelenmişti.

GÜNDEMDEKİ İSİM CİHAT ARSLAN

Tuğberk Tanrıvermiş'e vize çıkmamasının ardından Türk yardımcı arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Cihat Arslan oldu.

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Sarı kırmızılı ekipte yeni teknik direktör Domenec Torrent'in Türk yardımcısının Cihat Arslan olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

51 yaşındaki teknik adam son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

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#Cihat Arslan#Galatasaray#Transfer

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