Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Süper Lig'de kaldı! Yeni takımı...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Ryan Donk Süper Lig'de kaldı.

Surinamlı futbolcu, eski takımı Kasımpaşa'yla anlaştı. A Spor'un haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre içerisinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bonservisi elinde bulunan Ryan Donk, geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıkmış ve 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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