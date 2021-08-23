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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Süper Lig'de kaldı! Yeni takımı...
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Süper Lig'de kaldı! Yeni takımı...

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Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Süper Lig'de kaldı! Yeni takımı...

Son dakika haberi... Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Ryan Donk Süper Lig'de kaldı.

Surinamlı futbolcu, eski takımı Kasımpaşa'yla anlaştı. A Spor'un haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre içerisinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bonservisi elinde bulunan Ryan Donk, geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıkmış ve 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

Son Dakika: Galatasaraydan ayrılan Ryan Donk Süper Ligde kaldı Yeni takımı...

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