Son Dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması! Sakatlık...

Galatasaray, Arda Turan'ın sol bileğinin iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.



Açıklama şöyle;

"Arda Turan’ın yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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